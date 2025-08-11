Ecocentri e isole ecologiche mobili chiusi al pubblico esclusivamente il 15 agosto. Gli orari del Centro informazioni e del Centro del riuso

Igiene urbana, servizio di raccolta dei rifiuti nella giornata di Ferragosto secondo il consueto calendario

Il servizio Igiene, decoro urbano e ambiente comunica che la raccolta dei rifiuti sarà svolta, nella giornata di Ferragosto, secondo il consueto calendario.

Il 15 agosto, giornata festiva, saranno invece chiusi al pubblico l’ecocentro in via San Paolo, l’ecocentro in viale Sant’Elia e le isole ecologiche mobili di via Pisano e piazza Puglia. Le strutture saranno regolarmente operative mercoledì 14, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto dalle ore 8 alle ore 20.

Il Centro informazioni in viale Ciusa 133 sarà aperto giovedì 14 agosto, mentre la chiusura al pubblico è prevista per venerdì 15 e sabato 16. Lunedì 18 agosto normale apertura dalle ore 8 alle ore 20.

Il Centro del Riuso in via Contivecchi 8 resterà chiuso per tutta la giornata di sabato 16 mentre sarà aperto agli utenti mercoledì 14 e lunedì 18 agosto dalle ore 10 alle ore 18.