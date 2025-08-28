Parcheggi più accessibili, tariffe riviste e nuove formule di abbonamento pensate per residenti e lavoratori. È la svolta annunciata dal Comune di Cagliari, che con la delibera approvata ieri in giunta ha ridisegnato il sistema di gestione della sosta a pagamento, affidato in concessione a Parkar s.r.l., società partecipata da Comune e CTM.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: incentivare l’utilizzo dei parcheggi in struttura per liberare le strade dal traffico e migliorare la fruibilità degli stalli disponibili. “Abbiamo fatto un ragionamento complessivo sulle politiche di sosta, ascoltando cittadine e cittadini – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis –. Le nuove tariffe e la formula di overbooking negli abbonamenti permetteranno di eliminare le liste d’attesa e garantire maggiore accessibilità. In questo modo rendiamo i parcheggi più convenienti, soprattutto per chi vive o lavora in città”.

Tra le novità più significative spicca l’abbonamento ridotto da 35 euro al mese nel parcheggio di via Cesare Battisti, senza limiti di orari o giorni, pensato per residenti e lavoratori. Una misura che si affianca alla zonizzazione estesa fino al quartiere Marina e a via Dante, per includere un bacino più ampio di potenziali beneficiari.

“A settembre partirà una campagna di comunicazione dedicata agli abbonamenti – ha annunciato Carlo Andrea Arba, amministratore unico di Parkar –. Sarà possibile sottoscriverli nei parcheggi di via Cesare Battisti e piazza Nazzari, ma anche nelle nuove aree in apertura in via Santa Alenixedda e via De Magistris. In totale, saranno disponibili circa 500 stalli riservati agli abbonati”.

Le tariffe sono state rimodulate per venire incontro alle esigenze di diverse categorie: si va dal ticket orario di 1 euro, fino ai 110 euro per un abbonamento mensile completo (24 ore su 24, 7 giorni su 7). Sono previste agevolazioni per residenti e lavoratori, con formule differenziate a seconda delle zone, oltre a tariffe notturne da 40 euro al mese.

Non mancano interventi mirati anche per il Poetto, dove la sosta sarà regolata con 1 euro l’ora, 5 euro per sei ore e 10 euro per l’intera giornata. Confermata inoltre la gratuità nei sette stalli riservati ai possessori del “Pass rosa”.

Con questo pacchetto di misure, l’amministrazione comunale punta a un cambio di passo nella gestione della mobilità urbana: meno auto in strada, più opportunità nei parcheggi coperti e una politica delle tariffe che guarda all’equilibrio tra sostenibilità economica e qualità della vita cittadina.