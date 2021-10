Rivoluzione in via Roma a Cagliari, dopo metro e passeggiata scoperta arriva la piazza sul mare

Un milione e mezzo di euro per la progettazione della riqualificazione del fronte mare di Cagliari. Li ha chiesto il comune di Cagliari al Governo per ridisegnare il waterfront cittadino. “Oggi, abbiamo approvato una delibera di Giunta per la partecipazione a un bando del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che mette a disposizione i fondi per la progettazione di infrastrutture prioritarie per lo sviluppo del Paese”, ha dichiarato il sindaco Paolo Truzzu, “è il primo passo per la realizzazione della piazza sul mare che, insieme alla nuova passeggiata scoperta e al nuovo tratto di metropolitana leggera, cambierà il volto di via Roma e della città”.