Una donna di 43 anni è stata trasportata in condizioni gravissime al Centro ustionati di Sassari dopo essere rimasta coinvolta in un incidente domestico nella sua abitazione di Muravera. La donna ha riportato ustioni al volto e al torace ed è stata trasferita in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione, la 43enne sarebbe stata investita da una fiammata di ritorno mentre tentava di accendere il caminetto, probabilmente utilizzando un liquido infiammabile o dell’alcol.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso decollato da Olbia, che ha condotto la paziente nel centro specializzato dell’ospedale di Sassari. Le sue condizioni restano molto gravi.