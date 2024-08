Ritrovato senza vita il 39 enne Simone Noal: era uscito a fare un’escursione in condizioni meteo precarie

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una fine tragica e ingiusta per il 39enne Bellunese Simone Noal, ritrovato senza vita in queste ore dopo essere uscito per un’escursione a passo Valles, al confine tra Trentino e Veneto. Il corpo di Simone è stato rinvenuto nella zona delle Pale di San Martino. Non si avevano più notizie del 39enne da lunedì, quando dopo il lavoro aveva deciso di dirigersi verso le Dolomiti e a dare l’allarme erano stati i suoi familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. È stato possibile ritrovarlo dopo che i carabinieri hanno rintracciato l’auto che si trovava appunto nella zona di Valles. Il lavoro in sinergia con squadre del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco di Trento hanno permesso poi di ritrovare il corpo di Simone. Sono servite diverse ore e molti mezzi a causa del meteo ostile.