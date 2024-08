L’ex rossoblù Bellanova all’Atalanta, guai per il Cagliari: Conte reintegra Gaetano nella rosa del Napoli

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Atalanta

Uno dei punti deboli della Dea è sicuramente la fascia destra, coperta al momento solo dall’esperienza di Davide Zappacosta (32 anni). Per questo motivo, la dirigenza del club bergamasco è al lavoro per regalare a Gian Piero Gasperini altre soluzioni. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Atalanta sarebbe in trattativa avanzata con il Torino per Raoul Bellanova, che sembra aver già chiuso per il suo sostituto. Il club granata, infatti, ha raggiunto un accordo con il Feyenoord per l’arrivo in Serie A di Marcus Pedersen, terzino classe 2000 pronto a firmare un triennale con opzione di rinnovo per un altro anno. L’Atalanta avrebbe messo gli occhi anche su Juan Cuadrado, ex giocatore di Juventus e Inter attualmente svincolato. Il colombiano converrebbe per costi e conoscenza del nostro campionato, ma a far pensare sono soprattutto le sue condizioni fisiche.

Milan

Guai per i rossoneri: Alvaro Morata ha avuto un problema muscolare che lo terrà fuori per 3 settimane. Si tratterebbe, nello specifico, di uno stop al quadricipite femorale: l’ex Atletico Madrid si era fermato il giorno precedente a Milan-Torino, ha giocato comunque ma avrebbe rimediato una ricaduta. L’attaccante sarà dunque non disponibile per almeno le prossime due giornate, oltre che per le partite di Nations League con la Spagna. L ’obiettivo sarebbe quello di riavere Alvaro a disposizione in Milan-Venezia, al ritorno della sosta per le nazionali ma, nel caso non fosse ancora al top in previsione della partenza della Champions League 2024-25 e del derby contro l’Inter, è possibile non venga rischiato.

Sirene spagnole per Rafael Leao: il Barcellona, data la difficoltà nell’operazione per arrivare a Nico Williams, ha virato verso il portoghese. L’ex Lille e Sporting Lisbona sarebbe valutato tra i 90 e i 100 milioni di euro dal Diavolo, cifre decisamente fuori portata per le zoppicanti casse catalane. Queste sarebbero pronte invece a un esborso vicino ad “appena” 60, importo in linea con la clausola rescissoria presente nel contratto dello stesso neo numero 10 dell’Athletic Bilbao.

Una trattativa, dunque, molto complicata ma che potrebbe essere agevolata dall’inserimento di una o più contropartite gradite al club meneghino: Raphinha, Andreas Christensen, Iñigo Martínez, Ferran Torres e anche Alejandro Balde alcuni dei nomi al vaglio.

Roma

In attesa di conoscere il futuro di Paulo Dybala, indeciso se accettare o meno la ricca offerta araba, la Roma cerca di regalare a De Rossi un nuovo difensore centrale, viste le problematiche fisiche di Smalling: sembrerebbe ad un passo Djaló, fuori dal progetto bianconero, avvicinandosi sempre più alle richieste di Giuntoli. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’’ufficialità. Si lavora per il prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni

Cagliari

Il Cagliari è chiamato a chiudere dei fondamentali colpi in entrata. Viste le difficoltà nel ritorno di Gianluca Gaetano, primo obiettivo del d.s. Nereo Bonato, il dirigente dei rossoblù sta valutando due nomi qualora il trequartista dei partenopei non dovesse tornare in Sardegna. Si tratta di Cesare Casadei del Chelsea e Hamed Junior Traorè del Bournemouth, il più fattibile risulta essere il secondo.

Juventus

Arriva l’ufficialità: Pierre Kalulu passerà alla Juventus in prestito oneroso a 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro più 3 milioni di bonus (il Milan mantiene anche il 10% sulla futura rivendita).

Se da una parte Giuntoli sta soddisfacendo le richieste di Thiago Motta per quanto riguarda i colpi in entrata, la situazione è diversa per gli esuberi. Tra tutti Federico Chiesa: oltre le sirene inglesi del Chelsea, anche il Barcellona si è interessato all’azzurro. Per ora non è stata recapitata nessuna offerta ufficiale alla Juve che aspetta nel tentativo di sfoltire l’attacco per sferrare il colpo Nico Gonzalez.

Palermo

Il Palermo sta pensando a un clamoroso ritorno: si tratta di Salvatore Sirigu, che dopo 13 anni potrebbe scrivere un nuovo capitolo della sua storia nel club rosanero. La lesione del tendine rotuleo subita da Gomis, ha costretto i siciliani a cercare un nuovo portiere e il classe 1987 è il favorito per ricoprire quel ruolo. Sirigu è attualmente svincolato dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi nel Karagumruk, in Turchia.