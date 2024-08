Olbia, terrore nel centro storico: completamente nudo molesta i passanti e minaccia due ragazze con un coltello

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Terrore nel centro storico di Olbia dove un extracomunitario ha inseguito e minacciato due ragazze con un coltello dopo aver mostrato loro i genitali e molestato i passanti nel centro storico per tutta la mattina. Un 30enne extracomunitario senza fissa dimora è stato fermato dai carabinieri vicino al passaggio a livello ferroviario di via Vittorio Veneto. Inseguite per un lungo tratto di strada, le giovani, spaventate, sono riuscite a chiamare le forze dell’ordine, che hanno poi bloccato il 30enne. L’uomo con problemi psichici e già conosciuto per numerosi episodi di disordine pubblico in città, è stato prima portato in caserma e poi trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II per ricevere le cure necessarie.