Ritrovato il corpo della bambina di 11 anni dispersa nel lago di Como

Un terribile ferragosto per la famiglia di una bambina senegalese di 11 anni, Fatou Thiao, dispersa da ieri dopo essersi tuffata insieme ad un’amica e alle due sorelle maggiori, a Mandelli del Lario sul lago di Como. Il corpo della piccola è stato ritrovato dai sommozzatori a 20 metri di profondità e a 30 dalla riva.

Le ragazzine avevano deciso di fare un bagno nel pomeriggio di ieri in prossimità della foce del torrente Meria, una zona melmosa caratterizzata da fosse e correnti, quindi per nulla sicura. Stando a quanto raccontato, nessuna di loro era capace di nuotare. A salvare le sorelle più grandi è stato un ragazzo che stava facendo il bagno poco distante ed è intervenuto immediatamente, portandole in salvo. L’amica delle ragazzine invece è stata salvata da altri bagnanti. Nessuna traccia invece della undicenne, già scomparsa al momento dei salvataggi. Vigili del Fuoco, l’idroambulanza della Croce Rossa e gli elicotteri dei soccorsi di zona hanno lavorato per ore senza sosta per ritrovarla, fino al momento della terribile scoperta.