Una bruttissima storia di droga e abbandono che ha coinvolto una bimba di soli 14 mesi a Novara. Tutto parte alcuni mesi fa, quando la madre della piccola aveva denunciato il fatto di essere stata costretta a portare avanti la gravidanza per ottenere il permesso di soggiorno. Poi, la sparizione del compagno con la bambina. Fortunatamente, il lavoro della Squadra Mobile ha permesso di rintracciare l’uomo, straniero, e ben noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, il patrimonio, gli stupefacenti e possesso di armi clandestine. La piccola, intanto, era stata affidata ad un’altra una donna, anche lei pregiudicata e tossicodipendente. La bimba è stata ritrovata in totale stato di abbandono e positiva alla cocaina. La donna e i genitori della bambina sono stati denunciati per maltrattamenti mentre il Tribunale di Torino si è già mobilitato per permettere l’adozione della bimba.