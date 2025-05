Influencer paga a Cagliari due bicchieri d’acqua “presa dal rubinetto”: “Sono senza parole”. Polemiche social per Lorenzo Ferrari che in un video postato su Tik Tok esprime la sua riflessione. “Raga io scioccato si dice sempre che Milano è cara e fanno pagare sempre tutto a Cagliari ho appena pagato due bicchieri d’acqua al bar presa dal rubinetto”. Un fiume di commenti per l’imprenditore molto seguito sui social che precisa che non è stata una accusa contro Cagliari bensì ha semplicemente voluto far notare che generalmente si parla di Milano come una meta proibita dove si paga anche l’aria che si respira, mentre a Cagliari due bicchieri d’acqua presi dal rubinetto, a detta dell’imprenditore, sono stati inseriti nello scontrino.