Una storia di amore e resistenza quella di Andrea Tonello, padre di Chantal, rapita a Padova 13 anni fa dalla madre ungherese Stallai Klaus Is Illdolo. Andrea non ha mai smesso di cercarla e ora, sulle pagine del Tg1, si legge la splendida notizia: Chantal è stata ritrovata ieri in Ungheria, a 150 chilometri da Budapest.

Il calvario di Tonello, imprenditore di Codiverno di Vigonza, in provincia di Padova, inizia nel lontano 2012 quando la madre della piccola la porta con sè dalla famiglia. Ma la donna non è più voluta rientrare in Italia, allontano la piccola da Andrea per tutti questi anni. Tantissimi gli appelli, anche alle istituzioni, dell’ imprenditore veneto, che grazie al lavoro dell’Italia e dell’Ungheria potrà riabbracciare la sua Chantal.