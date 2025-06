Orrore su orrore a Biella. Un muratore egiziano di 24 anni ha violentato la proprietaria dell’appartamento nel quale stava effettuando dei lavori di ristrutturazione. Gli abusi, risalenti ad alcuni giorni fa, sono avvenuti davanti al figlioletto di 4 anni della donna.

Stando ad una prima ricostruzione, la donna era passata soltanto a controllare l’avanzamento dei lavori quando si è trovata di fronte all’inenarrabile. Il 24enne ha chiuso in casa la donna col suo bambino, violentandola più volte. L’unica via d’uscita è stata chiedergli di uscire per comprare del cibo. A quel punto, fuori dall’abitazione, la povera vittima si è rivolta ad una guardia giurata e sono intervenute le forze dell’ordine. Il giovane operaio ha provato a fuggire ma è stato rintracciato poco dopo dalla polizia. Il Pm ha disposto la custodia in carcere.