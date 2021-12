Ristoranti all’aperto solo per vaccinati anche a Cagliari, il tampone negativo per mangiare non basta più

Tavolini e sedie esterne solo per i vaccinati e per i guariti dal Covid anche a Cagliari. La data di partenza della nuova restrizione per i non vaccinati è quella del dieci gennaio 2022, e così sarà almeno sino al prossimo 31 marzo. Non solo bus, metro, treni, aerei e navi vietati ai non immunizzati, per loro sarà impossibile accomodarsi in un locale food anche fuori per mangiare un piatto di spaghetti, una bistecca o una pizza. Resta l’unica opzione dell’asporto o della consegna a domicilio, per i ristoratori che sceglieranno di farlo. La stretta è molto pesante per chi non ha nemmeno una dose di vaccino in corpo.

Il tampone negativo non basta più, insomma. E a controllare ogni singolo cliente dovranno essere i titolari dei locali, con possibili controlli a campione delle Forze dell’ordine.