Una rissa fuori da una discoteca di Montesarchio, in provincia di Benevento, si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di soli 17 anni si trova ricoverato all’ospedale San Pio di Benevento in coma farmacologico dopo essere stato colpito alla testa con una mazza da baseball.

Stando a quanto ricostruito, il motivo del litigio degenerato poi nella brutale aggressione potrebbe essere una “spedizione punitiva”.

Nel pestaggio è stato ferito anche un altro ragazzo e al momento le forze dell’ordine hanno fermato 4 ragazzi di 20 anni.