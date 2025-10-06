Lo stimato ex primario di urologia Mauro Frongia torna in forze al Brotzu di Cagliari e senza percepire compenso. Frongia, in pensione da 3 anni, ha deciso di tornare dai suoi pazienti e offrire nuovamente la sua sapienza ed esperienza a tutti i malati sardi.

Ad annunciarlo sui social è Pino Argiolas, Dirigente Regionale Prometeo Aitf: “UNA BELLA NOTIZIA PER LA SANITÀ SARDA: MAURO FRONGIA COLLABORA CON IL “G.BROTZU””, scrive Argiolas. “L’ex primario della U.C. di Urologia del G.Brotzu, con oltre 1300 trapianti di rene realizzati in 35 anni , che era andato in quiescenza un anno fa’, ha siglato un accordo di collaborazione con l’ospedale G.Brotzu, senza oneri per la struttura sanitaria”, precisa Argiolas.

“Nel fare gli auguri di buon lavoro al dott.Mauro Frongia facciamo i nostri complimenti al Commissario dott.Marcias e al D.S. prof.La Nasa per essere riusciti a riportare al “G.Brotzu” un grande urologo che ha contribuito a dare lustro alla Sanità sarda che aveva nei trapianti una eccellenza.”

E conclude: “Il “G.Brotzu” merita la collaborazione del dott.Frongia e speriamo che possa aiutare a formare tanti giovani urologi. Grazie Dottore. p.s. Da paziente nefropatico i miei auguri non sono disinteressati”.