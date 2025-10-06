Dramma con ancora diversi interrogativi ha coinvolto una coppia italiana residente a Formentera. Una donna di 45 anni originaria della provincia di Cuneo, Luisa Asteggiano, è stata trovata senza vita ieri mattina nel suo appartamento di Es Pujol.

Sul corpo della donna sono state riscontrate contusioni e segni di una morte violenta, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Fermato con l’accusa di omicidio il compagno, anche lui italiano originario di Busto Arsizio, Ivan Sauna.

Il 51enne è stato arrestato dalla Guardia Civil e stando a quanto riportato dalla stampa locale Sauna è già stato trasferito a Ibiza per comparire davanti al gip.

Sembrerebbe che fra i due il rapporto fosse da tempo minato da litigi e dissidi. Il consolato di Barcellona ha avvertito i familiari di Luisa e il suo ex marito, dal quale la donna ha avuto suo figlio, ora 15enne, che viveva con lei.