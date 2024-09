Rissa a Bologna fra minorenni, morto un sedicenne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia nella notte per le strade di Bologna, in Via Piave. Un ragazzo di 16 anni è morto accoltellato durante una rissa e un altro di 17 è rimasto ferito. Stando alle prime ricostruzioni, a dare l’allarme sono stati alcuni abitanti della zona che hanno sentito le urla, permettendo al 118 e alla polizia di intervenire immediatamente sul posto. È stato già fermato l’autore dell’omicidio ed è anch’egli minorenne come la vittima. Gli inquirenti sono attualmente a lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire al movente di tale violenza. Sembra che quella di ieri non fosse la prima lite fra i due giovani e che potrebbe esserci dietro l’ombra del bullismo. Tutto è ancora da verificare.