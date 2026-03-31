Una storia incredibile accaduta a Verona e raccontata da L’Arena.Una donna di 57 anni è morta sepolta dai pacchetti degli acquisti fatti online. La signora, infatti, era malata di disposofobia, ovvero l’incapacità di buttare via gli oggetti superflui.

Stando a quanto si apprende, è stato il compagno della donna a far scattare l’allarme, preoccupato perché non era rientrata a casa.

La signora infatti si è scoperto aveva un appartamento in cui accumulava i suoi acquisti fatti in tanti anni, alcuni mai aperti. Le forze dell’ordine sono riuscite a trovarla geolocalizzando gli smartphone della signora: la donna era diversa a terra, già esanime. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per portarla fuori dall’appartamento e liberare la casa.

Si crede che la 57enne possa essere inciampata accidentalmente, per poi rimanere schiacciata dai pacchi.