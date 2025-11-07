Rischio idrogeologico e temporali anche a Cagliari dalla mattinata di sabato 8 novembre

Domani, sabato 8 novembre 2025, anche il territorio di Cagliari sarà interessato da un allerta codice giallo – criticità ordinaria per rischio idrogeologico (dalle ore 9 alle ore 24) e temporal (dalle ore 12 alle ore 24).

L’avviso è della Protezione civile regionale, che contestualmente ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per piogge e temporali, valevole dalle ore 15 di sabato 8 e sino alle ore 12 di domenica 9 novembre 2025.

In via precauzionale, a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione civile del Comune di Cagliari ha anche individuato le vie di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare (dalle ore 9 alle ore 24 di sabato 8 novembre 2025) e l’area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano.