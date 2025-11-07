Incidente stradale questa mattina in via Pessina a Cagliari. Una Yaris Cross, con all’interno una coppia di settantenni, è andata a schiantarsi su un albero di fronte alla Farmacia Mambrini.

Il veicolo è andato distrutto ma fortunatamente la coppia è uscita illesa dall’abitacolo, e si è recata in farmacia per chiedere aiuto. Da qui l’intervento immediato del 118.

Non si sa se si sia trattato di un malore del conducente o del tentativo dello stesso di schivare un’auto in velocità. Quel che è certo, come ha fatto notare un testimone dell’accaduto, sono episodi che si ripetono con sempre più frequenza.