Incidente stradale questa mattina in via Pessina a Cagliari. Una Yaris Cross, con all’interno una coppia di settantenni, è andata a schiantarsi su un albero di fronte alla Farmacia Mambrini.
“Proprio due sere fa – racconta una testimone-, intorno alle 23.30, ho visto una Smart in Via Scano, all’altezza del Blues Bar, circondata da volanti della polizia perché era andata fuori strada invadendo lo spartitraffico. Si corre troppo in città”. E alla luce dell’incidente di stamane, lo stesso testimone suggerisce la messa in opera di dissuasori in quel tratto di via Pessina, per prevenire il peggio.