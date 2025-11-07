È un uomo di Guasila di 61 anni, Alberto Secci, la vittima del terribile incidente avvenuto questa mattina verso le 7 sulla provinciale 5 vicino Samatzai. Due auto, per cause ancora da accertare, so sono scontrate frontalmente. Il 61enne, a bordo della sua 500, è morto sul colpo.

Feriti un 17enne e sua madre che viaggiavano sull’altra vettura, rimasti incastrati tra le lamiere. Fortunatamente, ricoverati in codice rosso, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi di legge.