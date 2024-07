Rinnovabili, la ricetta di Soru per difendere la Sardegna: “Tutti noi non dormiamo la notte per l’imposizione violenta di una nuova servitù, serve battaglia comune”

“Sono trascorsi oltre cento giorni dall’insediamento della Giunta Regionale e l’avvio dell’attività di governo della Presidente Todde. Troppo presto per esprimere un giudizio compiuto e tuttavia un periodo sufficiente per una prima valutazione sull’effettiva capacità e volontà di cambiamento del nuovo governo regionale. Questo primo lasso di tempo dovrebbe suonare come un forte campanello d’allarme per l’attuale maggioranza ed incoraggiarla a correre velocemente al riparo, per loro stessi e per l’interesse dell’intera comunità regionale”. Renato Soru, ex governatore della Sardegna ricandidato nell’ultima competizione delle regionali con la sua Rivoluzione gentile, sulla sua pagina Facebook fa un bilancio dei primi tre mesi dell’era 5 stelle alla guida dell’isola concentrandosi su argomenti chiave. A cominciare dall’eolico.

“Tra le diverse questioni aperte l’assalto dell’energie rinnovabili e l’imposizione violenta di una nuova servitù appare certamente la più grave ed urgente. Non foss’altro perché le decisioni -o le indecisioni- di oggi avranno conseguenze irreversibili per il futuro della Sardegna, per il nostro paesaggio, il nostro patrimonio culturale, le diverse aspirazioni di sviluppo dei nostri territori, il privilegio di vivere nella bellezza della natura. Se c’è una battaglia che deve essere combattuta con forza, in tutti i modi, contro leggi affrettate e palesemente ingiuste, direi persecutorie nei confronti della nostra comunità, è certamente questa.

Fatta questa premessa, Soru passa ad analizzare la situazione attuale, cominciando da quello che considera il limite delle proposte in campo. “Mi sembra possano essere tra chi dice: è sufficiente la legge regionale recentemente approvata (Todde e la sua maggioranza); sarebbe sufficiente una nuova legge sul paesaggio -PPR (Comitato per l’insularità); sarebbe sufficiente una nuova legge urbanistica e infine paesaggio e urbanistica sono importanti ma da soli non bastano (Progetto Sardegna). Secondo Soru “la recente legge regionale è del tutto inutile. Con essa la giunta regionale prova a ripetere la stessa strada già bocciata dalla corte costituzionale per quanto riguarda il Friuli e le Marche. È rimasta sorda ai contributi di alcuni comitati e di Progetto Sardegna che li ha anche proposti (inutilmente) all’attenzione dei partiti di maggioranza, sotto forma di emendamenti al testo di legge. È stato già detto, una legge ai soli fini della comunicazione, utile solo a dire che si affrontava il problema, ma condannata all’impugnazione da parte del Governo ed all’annullamento da parte della Corte Costituzionale”.

Una battaglia da portare avanti insieme: senza protagonismi personali e chiusura al confronto, senza disconoscimenti, tutti uniti -per una volta- , mossi unicamente dalla volontà di difendere il nostro patrimonio comune, per noi e per chi verrà dopo di noi”.

Ma “il nostro Statuto all’art 3 recita che la competenza primaria della nostra Regione non è senza limiti, ma va esercitata “in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica”. In sintesi la nostra sola competenza primaria in materia di paesaggio, è limitata dalle previsioni del Decreto Draghi, in quanto norma fondamentale di riforma economico sociale della Repubblica. In conseguenza di ciò il Governo può legittimamente ricorrere alla Corte Costituzionale che giudicherà privilegiando la massima diffusione della FER”.

Il Comitato per l’insularità invoca la veloce approvazione del PPR delle zone interne e attraverso di esso sottoporre a vincolo gran parte delle aree della Sardegna. “La proposta si basa sul fatto che la nostra Regione, ai sensi della Norma di Attuazione dello Statuto e come sempre riconosciuto dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale a partire dalla n. 51 del 2006, ha competenza primaria in materia di Paesaggio, valore fondamentale tutelato dall’art.9 della Costituzione”.

“Semplicistica e insufficiente la proposta del gruppo Unione con la cosiddetta legge di Pratobello: basterebbe una nuova legge urbanistica e, in base alla nostra competenza primaria, saremmo in grado di bloccare l’invasione indiscriminata degli impianti. A supporto di questa loro affermazione, essi aggiungono una premessa falsa: è necessario ricorrere alla nostra competenza primaria in materia urbanistica perché quella in materia paesaggistica l’abbiamo persa a causa “dell’allora Presidente Renato Soru che sostituendo il verbo potrà con il verbo dovrà, si è obbligato alla copianificazione del PPR con lo Stato che mai ci permetterà di usare le nostre competenze paesaggistiche per bloccare l’assalto che invece ci sta imponendo (nella loro lotta in difesa del paesaggio e dell’Autonomia della Sardegna, non potevano tralasciare di accusare me). Ricostruzione falsa e frutto, se non di malafede, certamente di una conoscenza superficiale della materia.

Questa proposta è inefficace per almeno due motivi molto chiari – spiega Soru – la competenza in materia urbanistica e quella in materia paesaggistica sono profondamente legate. Pertanto i limiti imposti alla competenza paesaggistica valgono allo stesso modo per la competenza urbanistica; anche a non voler tener conto di quanto sopra, è pacifico che una nuova Legge Urbanistica che limiti la diffusione degli impianti FER verrà legittimamente impugnata dal governo ed annullata dalla Corte Costituzionale in applicazione del già citato limite previsto dall’art.3 del nostro Statuto”.