Il Cagliari liquida il Catanzaro: 2-0, in rete Lapadula e Pavoletti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cagliari archivia la pratica Catanzaro con due reti, una per tempo, di Lapadula e Pavoletti. I rossoblù di mister Nicola non steccano la seconda amichevole e, dopo la figuraccia rimediata nel 3-1 subìto dal Como, si riscattando anche davanti agli occhi di Giulini, presente in tribuna. Il primo gol dopo cinque minuti, con Lapagol bravo a insaccare alle spalle del portiere un assist perfetto di Marin. Nella ripresa il raddoppio arriva al settantacinqeusimo, con un’incornata vincente di Pavoletti. C’è stato spazio anche per un cambio importante, durante il match, per i sardi: tra i pali l’allenatore Nicola ha messo Sherri, estremo difensore originario dell’Alabania. Finalmente si è visto bel gioco, seppure ancora a sprazzi. Soddisfatti i tifosi.