Caos rifiuti, spazzatura dal centro alle periferie: “Cagliari città discarica”

Da Sant’Elia a Mulinu Becciu, passando per Is Mirrionis. Il capogruppo del Pd in consiglio comunale Fabrizio Marcello ha ripreso i cumuli sparsi in città. “Oggi ore 8:00 in giro per la città”, scrive nel proprio profilo Facebook, “la situazione dei rifiuti non migliora. Il Sindaco prometteva di cambiare l’appalto e di fare i controlli, ma 1 anno è passato e invece… taglia servizi, i lavoratori in cassaintegrazione a rotazione e la città è invasa dai rifiuti. Questa non è la Nostra Cagliari”.