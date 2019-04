Rifiuti a Cagliari, il Comune gioca a “lascia e raddoppia”: compaiono addirittura nuovi cassonetti

Al Comune di Cagliari giocano evidentemente a ” Lascia o raddoppia”. A

fronte delle proteste dei residenti per i cassonetti in metallo dei

rifiuti urbani collocati in fretta e furia giovedì scorso in Corso

Vittorio Emanuele all’altezza del Portico Palabanda, sul marciapiede e

sulle strisce pedonali, in una zona dove oltretutto vige il divieto di

sosta permanente per agevolare la svolta del Bus n.1 da Via Caprera,

nella giornata di ieri venerdì ne sono stati aggiunti altri due.

Ogni commento è superfluo. Il competente Servizio Comunale e la Ditta

affidataria del Servizio di ritiro dei rifiuti possono ,

evidentemente, fare tutto ciò che vogliono, compreso il non rispetto

delle norme vigenti oltre le ordinanze dello stesso Municipio. Le

proteste non si contano più, sarebbe stato interessato del problema

anche il Comando della Polizia Municipale per i doverosi interventi

sanzionatori a carico dei responsabili.

Marcello Roberto Marchi