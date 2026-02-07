È l’ennesimo, inaccettabile episodio di violenza su una donna, giovanissima, quello accaduto alla splendida 17enne Zoe Trinchero.

La ragazza è stata ritrovata senza vita in un canale di Nizza Monferrato, in provincia di Asti. A confessare il delitto l’amico 19enne Alex Manna, con cui Zoe aveva trascorso la serata.

Stando a quanto ricostruito, i due ragazzi erano stati in compagnia di amici. A scatenare la violenza da parte di Manna sarebbe stato un rifiuto da parte della giovane. Il 19enne, che sembrerebbe già impegnato con un’altra persona, avrebbe anche tentato di depistare le indagini raccontando agli amici che erano stati aggredito da un soggetto nordafricano del paese. L’uomo è poi risultato estraneo ai fatti. Zoe sarebbe stata colpita più volte al volto e sono state riscontrate lesioni e lividi su tutto il corpo. Dopo il delitto, Manna l’ha lasciata bel canale, dove è stata ritrovata da alcuni amici.

Gli inquirenti sono tuttora al lavoro per ricostruire nel dettaglio ciò che è accaduto.