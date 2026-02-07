Non delude nemmeno questa volta il giovanissimo talento sardo Matteo Trullu. Il 13enne di Decimomannu è approdato alla semifinale di The Voice Kids con Maniac di Michael Sembello. Il brano del 1983 e parte della colonna del famosissimo e amato film Flashdance ha messo in luce le doti canore di Matteo che, accompagnato dalla sua fedelissima chitarra, ha potuto divertirsi in virtuosismi degni di un musicista navigato.

Il coach Nek non ha potuto che notare ancora una volta il talento del 13enne, che l’ha spuntata sulle due altrettanto brave compagne di team.

Così Matteo vola direttamente alla finale di sabato prossimo.

“Emoziona sia con la voce che con la chitarra”, le parole del cantautore per motivare la sua scelta. E chissà che Matteo non riesca a coronare questo splendido percorso con il podio finale.