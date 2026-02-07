Una tragedia ha colpito una giovane madre e la sua famiglia in quello che avrebbe dovuto essere il giorno più bello della loro vita.

Questa mattina una donna di 36 anni è morta a seguito di un’emorragia dopo aver dato alla luce la sua bambina all’ospedale di Lagonegro, in provincia di Potenza.

Originaria di Scalea, nel cosentino, la 36enne è deceduta poco dopo il parto. La piccola, da quanto appreso sino ad ora, sta bene.

“È doveroso che sia fatta chiarezza in tempi rapidi”, le parole della nota diramata dal presidente della regione Basilicata VitòoBardi e l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona Cosimo Latronico.

“In questo momento di incommensurabile sofferenza il nostro pensiero e l’abbraccio dell’intera comunità lucana vanno al marito, ai familiari e a quel bambino che dovrà crescere senza l’affetto della propria madre”.

La Direzione dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo ha istituito un “gruppo tecnico interno” allo scopo di chiarire l’accaduto. “Il gruppo – spiega la nota – potrà, altresì, fornire alle autorità competenti ogni elemento fattuale e documentale ritenuto utile per una trasparente definizione del triste evento occorso”.