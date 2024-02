Riempie di botte la sorella e la minaccia su Whatsapp, 41enne arrestato a Macomer

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Macomer per una vicenda di maltrattamenti in famiglia. Da tempo, infatti, aveva preso di mira la sorella picchiandola, offendendola e minacciandola anche attraverso dei messaggi spediti sul cellulare con Whatsapp. La donna, esasperata, era andata in caserma per denunciare il fratello violento e lui, pur sapendo che si trovava davanti ai carabinieri, l’aveva contattata al telefono continuando a minacciarla di morte. I carabinieri l’hanno fermato e ammanettato a poca distanza dalla caserma, facendo scattare subito le procedure del “codice rosso”. Per lui è scattato l’arresto in flagranza differita. Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora nella fase di indagini preliminari e l'”orco”, molto presto, dovrà difendersi dalle pesanti accuse davanti a un giudice.