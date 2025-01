“Riempiamo la Basilica e la piazza Sant’Elena”: gli amici di Valentino Delfino organizzano un raduno per il giorno del funerale del giovane uomo, marito e papà, che ha perso la vita lungo la A15 pochi giorni fa. “Una tragedia che colpisce un Cagliaritano vero e la sua famiglia. Un uomo fiero delle sue origini che aveva trovato nella nostra Città e nella nostra Curva persone che gli volevano bene.

Mercoledì scorso, come tante altre volte eri in trasferta con noi vicino ai ragazzi in balaustra.

Ciao Valentino, i Massesi non ti dimenticheranno”: queste le parole della Massese nel cuore, che ora passa la palla ai tifosi Rossoblù. Il calcio che unisce, il vero sport che va oltre le partite e che si conferma come una grande famiglia, quella che piange il compagno di mille avventure, partite, delle squadre del cuore. La locale, di Massa, dove abitava con la famiglia, e il Cagliari, il suo primo amore, mai dimenticato, anzi. E dopo l’ultimo saluto nella terra che l’ha adottato, torna a Quartu, per l’ultimo saluto.

“Facciamo sentire forte la nostra vicinanza alla famiglia e soprattutto ai suoi cari bambini” è l’appello lanciato. Si svolgerà “a Quartu Sant’Elena presso la Basilica di Sant’Elena, sabato 1 Febbraio. Le esequie avranno inizio alle ore 15,00 sabato”.