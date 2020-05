Riecco i caffè al bar, Truzzu: “Cagliari riapre e riparte dopo 70 giorni”

Di



cagliari

“È stata una prova difficile e la fase che da oggi affrontiamo sarà molto più complicata della precedente. Facciamo che tutto sia più bello e più giusto di prima, per non dimenticare chi eravamo, chi siamo e costruire meglio chi saremo. Il mio pensiero va a chi oggi è in difficoltà. Per voi, soprattutto, l’impegno sarà totale”