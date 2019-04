Riaprono al traffico le bretelle esterne dell’Asse mediano a Cagliari: fine dell’incubo in via dei Conversi.

Sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza delle parti danneggiate nelle due bretelle esterne dell’asse mediano.

Pertanto con Ordinanza del dirigente della Viabilità n. 780 del 14/472019 riaprono al traffico le bretelle esterne dello svincolo che consentono il collegamento tra l’Asse mediano di scorrimento e la via dei Conversi in entrambe le direzioni (via dei Conversi – Asse mediano direzione Sassari e asse mediano direzione via dei Conversi).