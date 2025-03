Dopo gli importanti sviluppi degli ultimi giorni circa la tragica morte a Tuvixeddu di Manuela Murgia, la famiglia della giovane starebbe per chiedere ufficialmente la riesumazione del corpo. Ad affermarlo è la sorella di Manuela, Elisabetta. Dopo 30 anni, quindi, non si smette di cercare la verità sulla morte della sedicenne. Sembra ormai certo, grazie alla perizia del dottor Demontis, che Manuela- come da sempre affermato dalla famiglia- non si sia tolta la vita ma sia stata investita e uccisa. Non è nemmeno escluso che la sedicenne abbia subìto violenza. Si ricercano anche i vestiti di Manuela, che potrebbero essere fondamentali per eventuali importanti tracce biologiche non ancora deteriorate.