Parla l’avvocato Piscitelli: “Poi ci sono molestatori in giro e non solo a Cagliari ma non hanno tutti le stesse caratteristiche, lo stesso identikit, lo stesso modus operandi”. Il maniaco che agisce da 10 anni indisturbato ha molestato tante donne in quel quartiere che, da tempo, è preoccupato, vive non più in tranquillità per colpa di chi agisce con il volto semicoperto e molesta le donne. Le insegue sino a toccarle, si abbassa i pantaloni mostrando le parti intime. In quei momenti concitati le vittime fuggono terrorizzate, tante volte il peggio è stato evitato solo per un caso fortuito. Loro hanno deciso di dire basta, di far sentire e valere la loro voce per riprendersi quella libertà che non è più tale per colpa di chi appare con una modalità ben precisa e analizzata dall’avvocato Gianfranco Piscitelli che si è schierato con le donne del comitato spontaneo nato per dar voce alla vicenda. Dopo tanti anni di appelli, richieste di aiuto, segnalazioni e denunce oggi la comunicazione da parte della polizia: la presenza di vari episodi con modalità operative differenti, in luoghi diversi, che non risultano essere riconducibili a un unico individuo. Ma per Piscitelli quello di Mulinu Becciu è uno, sempre lo stesso. “Certo dopo anni di superficialità e incuranza del problema oggi che grazie a noi, al Comitato Donne di Mulinu si è finiti sotto i fari di TV Nazionali e si sta creando un interesse a cui non ci si può più sottrarre, improvvisamente si scopre che la città è piena di maniaci: ma in questi anni dove erano?”.