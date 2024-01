Regionali in Sardegna, la Todde a Truzzu: “Paolo accetta il confronto, non scappare”

“Truzzu si sta sottraendo a ogni confronto. Tutti gli incontri pianificati, anche in tv, finora non vedono la sua partecipazione. Approfitto di questo spazio per lanciare un appello: Paolo fatti vedere, discutiamo di argomenti e temi, dei tuoi programmi, di come vuoi cambiare la Sardegna. Ti prego non fuggire, confrontiamoci”. Così Alessandra Todde, candidata del centrosinistra alla Regione Sardegna, ospite di Giornale Radio. Tattica o paura? “Non lo so”, risponde, “vedo i fatti. Io invece lo incalzo, no vedo perché non possa esserci un faccia a faccia. Fino a pochi giorni fa”, aggiunge, “gli unici cartelli che si vedevano erano quelli con la faccia di Giorgia Meloni, non quelli con la faccia di Paolo Truzzu. Sicuramente, che lei ci stia mettendo la faccia è indubbio. Mi auguro che i sardi si ricordino di Salvini e Berlusconi, alle promesse siamo abituati ma è finito il tempo di venderci le collanine. Meloni vuole fare campagna elettorale per Truzzu? La risposta è vi aspettiamo, non vediamo l’ora. Non mi preoccupa”.