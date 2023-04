Regionali in Sardegna: il centrodestra per vincere punta solo sui leader nazionali, il centrosinistra non pervenuto

In Sardegna per le regionali si vota il prossimo febbraio, cioè domani. Le grandi manovre per la conquista di Villa Devoto sono iniziate, quelle sottotraccia almeno, con una certezza: di tutto si parla tranne che di Sardegna, di programmi, di strategie vere, di futuro. L’unico argomento è esattamente quello che agli elettori non interessa e per cui si è allontanato dalla politica: la spartizione del potere. Il Cencelli delle candidature e gli equilibrismi dei consensi. La granitica certezza che il candidato presidente spetta al partito che ha preso più voti, in questo caso alle politiche di settembre: principio giusto in teoria, se solo fosse preceduto da una selezione fatta di competenze e capacità e programmi. Invece, è tutto un calcolo voti alla mano. E se non sei capace? Tranquilli, ci pensa il pronto soccorso romano.

E così, il centrodestra per le elezioni del 2024 ha due strade: trovare un candidato che non sia né Solinas né Truzzu per sparigliare le carte, oppure “scegliere” proprio uno dei due, a quel punto quasi certamente il secondo e fare la campagna elettorale puntando esclusivamente o quasi sulle facce dei big nazionali. Una strategia scelta da Berlusconi quando nel 2009 candidò Cappellacci, da Salvini nel 2019 per far vincere Solinas completamente sparito da palchi e cartelloni e che porterà la premier Meloni il prossimo febbraio in Sardegna per trainare la coalizione. A quel punto, il candidato poco importa, alla faccia dell’autonomia e dell’identità, strumentalmente sbandierate però appena possibile, e la Sardegna per qualche settimana balzerà in cima ai discorsi e alle priorità del governo, per essere poi ovviamente e come sempre dimenticata per i 5 anni successivi.

Per il centrosinistra, le cose sono più complicate. Intanto, il Pd deve dire cosa fare con i 5 Stelle, e viceversa: è chiaro che già questa scelta decide se provare a vincere o decidere di perdere. Nonostante l’abolizione del reddito di cittadinanza, certo riesumato con altri nomi e sotto altre forme ma non più targato 5 Stelle, sia stato un duro colpo, i grillini nell’isola ancora esistono e resistono. Ammesso dunque che l’alleanza ci sia, si aprirà lo psicodramma per la scelta del candidato: a chi spetta? a chi ha più voti in Sardegna o a Roma? E i sondaggi contano? Insomma, roba da perderci anni, altro che la manciata di mesi disponibili. Poi ci sono tentazioni di ritorni e ricicli, e speranze di riuscire a tirar fuori dal cilindro un candidato wow che sparigli le carte e faccia il botto.

Su tutto, c’è la Sardegna. E ci sono i sardi. Che meritano programmi e progetti e capacità, anche solo per poter sperare.