Sono aperti da questa mattina alle ore 7 in tutta Italia i seggi per le votazioni sul Referendum sulla Giustizia.
Regolare la partecipazione al voto per il Referendum confermativo in corso nella giornata di oggi. Alle ore 19, nel Comune di Cagliari, l’affluenza registrata si attesta al 39,40 per cento.
In termini assoluti, hanno già espresso il proprio voto 48.388 elettrici ed elettori su un totale di 122.812 aventi diritto. Il dato conferma un avvio ordinato delle operazioni di voto e una partecipazione significativa nelle prime ore della mattinata.
Anche in generale si registra un’affluenza al di sopra delle aspettative: alle 19 avevano infatti già votato una media del 38% degli aventi diritto.