Ascensori fuori servizio nelle Scuole di via Redipuglia e via Meilogu, garantito il voto alle persone con difficoltà di deambulazione
Nella giornata odierna sono stati segnalati guasti agli ascensori della Scuola primaria “San Michele” di via Redipuglia e della Scuola secondaria di primo grado “Francesco Ciusa” di via Meilogu.
A seguito dell’intervento tecnico effettuato dalla ditta di manutenzione, è stata accertata l’impossibilità di risolvere le criticità nelle giornate di oggi, domenica 22 marzo, e di domani, lunedì 23 marzo 2026.
Per garantire pienamente il diritto di voto alle elettrici e agli elettori con difficoltà di deambulazione, sono state adottate misure organizzative straordinarie. In particolare:
- per la Scuola “San Michele” (via Redipuglia), le sezioni elettorali situate al primo e secondo piano (n. 217, 218, 221, 222, 223, 225 e 304) saranno accorpate e rese accessibili nelle sezioni al piano terra n. 215 e n. 224;
- per la Scuola “Francesco Ciusa” (via Meilogu), le sezioni collocate al primo piano (n. 311 e n. 313) saranno accessibili nelle corrispondenti sezioni al piano terra.
L’organizzazione predisposta consentirà lo svolgimento regolare delle operazioni di voto, assicurando al contempo condizioni di accessibilità per tutte e tutti.
Per favorire un flusso ordinato e agevole, si invitano le elettrici e gli elettori a seguire con attenzione le indicazioni fornite dai Presidenti di seggio.