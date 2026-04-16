Momenti di grandissima paura alla Credit Agricole in piazza Medaglie D’oro a Napoli.

Dei rapinatori hanno fatto irruzione questa mattina prendendo in ostaggio una trentina di persone.

Poco prima di pranzo i carabinieri hanno circondato la struttura e con l’aiuto di polizia e vigili del fuoco hanno creato un varco attraverso i vetri blindati della banca e liberato gli ostaggi. Tre persone si sarebbero sentite male, ricevendo subito assistenza sanitaria, ma si presume siano malori dovuti al trauma subito.

I malviventi, stando a quanto emerso fino a questo momento, si troverebbero ancora barricati all’interno dell’edificio.