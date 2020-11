Rapina a Monserrato, i carabinieri scoprono il secondo autore: arrestato un 27enne

Rapina in tabaccheria a Monserrato.. Carabinieri individuano e arrestano anche il secondo autore.

Alle prime ore di oggi 7 novembre 2020, a Monserrato, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi della Sezione Operativa del NORM di Quartu Sant’Elena, hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di P.R., 27enne incensurato di Monserrato, tratto in arresto per il reato di rapina in concorso.

I Carabinieri hanno accertato che il predetto, nella serata del 23 dicembre 2019, armato di pistola e col volto travisato, con l’aiuto di un complice già tratto in arresto il 15 settembre u.s., aveva fatto ingresso in una tabaccheria di Monserrato, impossessandosi dell’incasso di oltre 4mila euro per poi dileguarsi prima a bordo di un motociclo, al quale era stata apposta una targa contraffatta, quindi, disarcionato dopo l’impatto con una vettura in sosta, a piedi.

Le risultanze investigative scaturite dalla tempestiva, lunga e scrupolosa attività di indagine, incentrata sull’acquisizione e studio delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza della tabaccheria e dell’abitato, sugli accertamenti sul motociclo abbandonato, sull’analisi delle celle telefoniche e sugli accertamenti presso le strutture sanitarie, oltre che sui servizi di diretta osservazione, controllo e pedinamento, hanno consentito di pervenire all’identificazione del secondo rapinatore, reo confesso, rintracciato nella mattinata odierna presso la propria abitazione di residenza e arrestato.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.