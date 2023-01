Ranieri dice sì al ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari: “Se viene con le giuste motivazioni sarà ben accetto”

Claudio Ranieri dice sì al ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari: “Se vuole venire e ha la giusta mentalità e i buoni propositi è bene accetto”. Parole chiarissime, quelle del mister rossoblù, tornato sulla panchina dei sardi dopo trentuno anni. Uno dei giocatori che ha lasciato, tra alti e bassi, comunque un buon ricordo tra i tifosi, Sir Claudio lo vedrebbe bene nella rosa che deve tentare la scalata alla serie B e ritornare, al primo colpo, in serie A. Parola d’ordine, per quanto fatta solo trasparire: umiltà. E anche voglia di rimettersi in gioco nella difficile serie cadetta. Il nome del belga circola da settimane nelle bocche dei tifosi rossoblù, e non solo. Nelle ultime ore ha anche espresso la volontà di voler lasciare il Belgio.

Cagliari potrebbe essere la sua futura destinazione? Per Claudio Ranieri, nel caso, non ci sono problemi, anzi. E la tifoseria potrebbe riabbracciare il “ninja”.