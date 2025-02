Un’aggressione brutale che attualmente non ha nemmeno un movente quella subita da Salvatore Sinagra, 30enne italiano di Favignana che da tempo vive a Lanzarote dove ha fatto il pizzaiolo e ha anche gestito un bar caffetteria. Salvatore stava giocando fuori da un bar a calcio balilla quando dopo una discussione con alcuni clienti è stato aggredito a calci e pugni e colpito con una spranga. Gli aggressori sono poi fuggiti. Il giovane si trovava fuori dal locale a fumare una sigaretta quando è stato raggiunto da un gruppo di persone. Salvatore ha riportato un serio trauma cranico e si trova attualmente ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Las Palmas. Come riporta Il Corriere della sera, non si conoscono ancora nè gli aggressori nè altro dettagli sull’accaduto: “Non so nemmeno perché possano averlo aggredito”, ha detto disperato il padre Andrea.