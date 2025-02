Una piacevole mattina di febbraio in bici si è trasformata in un dramma per un gruppo di ciclisti in via Fra’ Generoso, a Salerno, dove transitano molti mezzi pesanti che imboccano poi l’autostrada. Un camion ha perso improvvisamente il carico di ecoballe di rifiuti che stava trasportando, travolgendoli. Nell’impatto è morto un 49 di Caserta, Domenico Campanile, mentre altri 3 sono rimasti feriti, uno in modo molto grave.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia di Stato e la polizia municipale per sgombrare la strada , attualmente chiusa al traffico.