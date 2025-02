Cambia temporaneamente il traffico nelle vie Einaudi, Orlando, Abba, Oristano e Iglesias

Per lavori di riqualificazione della rete idrica che la società Abbanoa Spa sta portando avanti nel territorio del Comune di Cagliari, le vie Einaudi, Orlando, Abba, Oristano e Iglesias, saranno interessate da modifiche alla circolazione veicolare.

A voce, l’ordinanza dirigenziale n. 212/2025, specifica che da lunedì 3 febbraio al 16 giugno 2025, nelle vie Einaudi, Orlando, Abba, Oristano e Iglesias, è prevista:

la chiusura alla circolazione veicolare nei giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 17;

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati con validità 0-24.

Il transito è consentito alla polizia, ambulanze, mezzi di soccorso e vigili del fuoco.

Per contemperare le esigenze dei lavori e la circolazione veicolare la incaricata dei lavori deve operare per tratti di strada. Inoltre, deve essere sempre garantita la viabilità alternativa e devono essere sempre garantiti i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni.