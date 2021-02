Ragazzino investito a Quartu, il papà a Radio Casteddu: “Chi ha assistito all’incidente mi contatti”

Quattordicenne investito sulle strisce pedonali in via Leonardo Da Vinci, fronte a Su Meriagu, a Flumini di Quartu. Il fatto è accaduto domenica 21 febbraio e il papà del giovane, Antonio Colomboli, lancia un appello a Radio CASTEDDU: “Chi ha assistito all’incidente mi contatti”.

“Domenica sera, verso le 19:15 circa, mio figlio rientrava dal parco Andrea Parodi e percorreva la pista ciclabile con la sua bicicletta. Quando è arrivato all’altezza delle strisce pedonali, lui è sceso dalla bici per effettuare l’attraversamento, ha lasciato a passare una macchina che arrivava e ha iniziato l’attraversamento. In quel momento non ha visto un’altra macchina sopraggiungere, la macchina non ha visto il ragazzino e l’ha investito prendendo la ruota anteriore della bici. Il colpo ha sbalzato anche il ragazzo. L’automobilista si è fermato un po’ di metri più avanti, era un conducente con passeggero, questo signore ha prestato il primo soccorso al ragazzo e nel mentre, mio figlio, mi ha telefonato. Ho constatato che mio figlio era tutto intero e l’ho riportato a casa con tantissimo spavento, perché questa strada, spesso, viene presa per un circuito.

L’indomani abbiamo portato il ragazzino, dolorante, dalla pediatra, ha fatto una lastra a una mano, che era gonfia, ma fortunatamente non c’è una frattura. Tante contusioni e lividi. Ho contatto l’autista che si è reso molto disponibile, preciso che inizialmente non ho avvertito le forze dell’ordine, e gli ho chiesto se cortesemente avrebbe potuto darmi i dati dell’assicurazione per effettuare la denuncia dei danni.

Non mi interessa avere i risarcimenti per il ragazzo ma almeno la bicicletta, che è un regalo della madrina di cresima e ha 3 mesi di vita. Inoltre ha un costo elevato di circa 500 euro e il mio ragazzo era molto affezionato al suo mezzo. L’automobilista ha chiaramente detto che lui aveva già sostituito lo specchietto rotto e io, da genitore, gli chiedo solamente di far fare la perizia all’assicurazione della bicicletta per risarcire i danni.

Lui non vuole dare i dati dell’assicurazione, non so esattamente quale sia il motivo e vorrei cercare dei testimoni che hanno visto l’incidente.

Il mio numero è: 347 842 0645″.

Risentite qui l’intervista a Antonio Colombino di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

