Cagliari, martedì stop all’erogazione dell’acqua a Castello e in zona piazza d’Armi

Per martedì 2 marzo 2021 i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione al serbatoio del Belvedere al servizio delle zone più alte della città: Castello, Buoncammino, piazza D’Armi, via Peschiera, via dei Punici e strade limitrofe.

Per eseguire i lavori sarà necessario sospendere l’erogazione dal serbatoio dalle 8 alle 16 con conseguente interruzione dell’erogazione nelle zone servite. A ultimazione dell’intervento saranno necessari tempi variabili per le varie strade per normalizzare la situazione e garantire gli standard ottimali di distribuzione. Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.