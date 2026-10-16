Venerdì nero per i viaggiatori con in programma spostamenti con l’aereo. A causa di alcune anomalie di trasmissione dati e controllo del traffico aereo, si sono verificati numerosi ritardi e cancellazioni in tutta Italia. Anche all’aeroporto di Cagliari-Elmas numerose le problematiche, con diversi voli cancellati o in ritardo.

“A partire dalle ore 6:00, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano”, ha spiegato Enav, che ha anche specificato che “si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole”. Già nel pomeriggio la situazione è rientrata senza altre problematiche, garantendo i servizi previsti.