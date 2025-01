Tragedia questa mattina a Cremona. Un ragazzina di soli 15 anni, Elisa Marchesini, è stata travolta e uccisa da un bus mentre andava a scuola. Stando alle prime ricostruzioni da parte della polizia locale, Elisa avrebbe attraversato sulle strisce pedonali con il semaforo rosso. L’autista, sotto choc, non sarebbe riuscito ad evitarla, colpendola in pieno. Nulla è stato possibile per soccorrere la 15enne, morta sul colpo. “Siamo profondamente addolorati”, il commento del sindaco Andrea Virgilio: “Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio ai genitori di Elisa, ai familiari, agli amici e compagni di scuola e a tutti coloro che stanno vivendo questo dolore. In questi momenti così difficili, il massimo e doveroso rispetto va a chi sta soffrendo”. La Procura ha deciso La Procura di aprire un fascicolo per omicidio stradale colposo. Una perdita immensa non solo per la famiglia ma anche per i compagni di classe e gli amici di Elisa, che non smettono da ore di ricordarla. Appassionata di nuoto, era una studentessa studiosa e appassionata, descritta da tutti come solare e sempre con il sorriso.