Ragazza ricoperta di cioccolato nel buffet in Sardegna, “Sicuramente non succederà più”

“Per me il caso è chiuso, ho la ragionevole certezza che non si verificherà più nulla di tutto ciò nel futuro”. Missione compiuta per Federico Mazzieri, l’imprenditore milanese che ha denunciato l’utilizzo come una stoviglia o un pasticcino di una ragazza in un buffet di dolci durante il buffet di Ferragosto a bordo piscina del VOI Hotels di Golfo Aranci.

La storia della ragazza in bikini e posizione fetale ricoperta di cioccolato, servita come un qualunque dolce sul tavolo del resort, sta facendo il giro d’Italia ed è diventata ormai virale. Mazzieri, contattato da LaPresse, ha spiegato di non avere altro da aggiungere perché, di fatto, l’obiettivo è stato centrato: difficile, se non impossibile, che una cosa del genere possa ripetersi. Con tanto di scuse della direzione del resort gallurese.

Mazzieri aveva in particolare messo in evidenza la reazione della figlia 14enne che, di fronte a quello spettacolo di cattivo gusto, aveva commentato: “Che schifo questo paese”. Fra le reazioni politiche, la deputata dei 5 stelle Alessandra Todde e l’ex presidente della Camera Boldrini, ferme nel condannare la strumentalizzazione del corpo femminile soprattutto per il messaggio distorto che ne arriva.