Assurdo episodio a Catania che coinvolge una ragazza di 32 anni. La giovane, madre di un bimbo, è accusata di tentato omicidio nei confronti di alcuni familiari del suo ex fidanzato. I fatti risalgono allo scorso 3 febbraio quando in via Zirilli, nel quartiere San Cristoforo, un giovane su uno scooter è stato colpito da un proiettile che lo ha sfregiato in modo permanente. A salvargli la vita, la protezione in plastica del mezzo che ha deviato il colpo. Il ragazzo ha raccontato i fatti già al pronto soccorso, dando inizio alle indagini. Dopo un lungo lavoro di inchiesta ed intercettazioni, la 32enne è stata incastrata dai carabinieri. La ragazza, secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di colpire con la pistola i parenti dell’ex, ferendo per errore il conducente dello scooter. Ora la 32enne, già in prova ai servizi sociali per un altro procedimento penale, è agli arresti domiciliari.